Femminicidio Jessica Stappazzollo la sorella | ‘La picchiava per educarla così mi sono salvata dall’abuso’

Quando è iniziato l’incubo di Jessica a Castelnuovo del Garda?. Jessica Stappazzollo aveva 32 anni e sognava una vita normale. Una casa, un lavoro dignitoso e una famiglia a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Invece ha trovato Douglas Reis Pedroso, brasiliano come lei, un uomo che l’ha fatta sprofondare lentamente nel buio. Mesi di percosse, umiliazioni, isolamento, per arrivare all’epilogo: uccisa con un numero “smisurato” di coltellate, come ha dichiarato la Procura di Verona. Una mattanza. A raccontare per la prima volta la spirale di violenza è la sorella Lisa, intervistata a Ore 14 e poi a La Vita in Diretta: «Mi scriveva che la picchiava, la picchiava per educarla, come se fosse un cane». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

