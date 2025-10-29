Femminicidio Jessica Stappazzollo la sorella | ‘La picchiava per educarla così mi sono salvata dall’abuso’
Quando è iniziato l’incubo di Jessica a Castelnuovo del Garda?. Jessica Stappazzollo aveva 32 anni e sognava una vita normale. Una casa, un lavoro dignitoso e una famiglia a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Invece ha trovato Douglas Reis Pedroso, brasiliano come lei, un uomo che l’ha fatta sprofondare lentamente nel buio. Mesi di percosse, umiliazioni, isolamento, per arrivare all’epilogo: uccisa con un numero “smisurato” di coltellate, come ha dichiarato la Procura di Verona. Una mattanza. A raccontare per la prima volta la spirale di violenza è la sorella Lisa, intervistata a Ore 14 e poi a La Vita in Diretta: «Mi scriveva che la picchiava, la picchiava per educarla, come se fosse un cane». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Femminicidio Jessica Stapazzollo, a che punto sono le indagini: introvabile il braccialetto elettronico - X Vai su X
#Femminicidio Jessica Stapazzolo. La testimonianza della vicina “Le dicevo cosa fai qui? Vattene! La riempiva di botte, lei non sapeva dove andare”. Intanto ci si interroga sull’efficacia del braccialetto elettronico. L’assassino se lo era tolto. @ElenaBaiocco Vai su Facebook
“La picchiava per educarla come un cane”: orribile rivelazione dopo il femminicidio - La sorella ha raccontato dettagli terribili sulla relazione della vittima. Riporta newsmondo.it
La sorella di Jessica Stappazzollo: “Nessuno l’ha aiutata, io ho saputo i dettagli dell’omicidio dai giornali” - Laiza Stappazzollo, sorella minore di Jessica Stappazzollo, la 33enne uccisa ieri con un "numero smisurato di coltellate" dal compagno Douglas ... Scrive fanpage.it
Jessica Stapazzollo uccisa, la sorella: «Douglas un mostro, ho degli screenshot dove lei scrive che l'ha picchiata. Il braccialetto non serve a niente, come il collare al cane» - A La vita in diretta con Alberto Matano, su Rai 1, si torna a parlare del tragico, ennesimo femminicidio di Jessica Custodia de Lima Stapazzollo, uccisa a coltellate dall'ex compagno ... Riporta ilgazzettino.it