Femminicidio Jessica Stapazzollo a che punto sono le indagini | introvabile il braccialetto elettronico

Ancora non è stato trovato il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto indossare Douglas Reis Pedroso, il 41enne che ha ucciso a coltellate la compagna Jessica Custodia de Lima Stappazzollo a Castelnuovo del Garda. Il killer è in attesa dell'udienza di convalida del fermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Radio1 Rai. . #Femminicidio Jessica Stapazzolo. La testimonianza della vicina “Le dicevo cosa fai qui? Vattene! La riempiva di botte, lei non sapeva dove andare”. Intanto ci si interroga sull’efficacia del braccialetto elettronico. L’assassino se lo era tolto. @Ele Vai su Facebook

Ancora un #femminicidio BASTA! BASTA! BASTA! #JessicaStapazzoloCustodiodeLima - X Vai su X

Femminicidio Jessica Stapazzollo, a che punto sono le indagini: introvabile il braccialetto elettronico - Ancora non è stato trovato il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto indossare Douglas Reis Pedroso, il 41enne che ha ucciso a coltellate la compagna ... Si legge su fanpage.it

Chi era Jessica Stapazzollo, uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese - Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni, è accusato di aver ucciso la 33enne nell’appartamento di Castelnuovo del Garda dove la donna viveva. Segnala ilrestodelcarlino.it

Uccide la compagna con «un numero smisurato di coltellate»: si era tolto il braccialetto elettronico. I vicini: «Jessica voleva andarsene ma non sapeva dove» - Le violenze continue perpetrate a lungo e sfociate nell'ennesimo femminicidio: è accaduto in una palazzina di via Silvio Pellico, a Castelnuovo ... Da ilgazzettino.it