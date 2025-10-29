Femminicidio Jessica Stapazzollo a che punto sono le indagini | introvabile il braccialetto elettronico

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora non è stato trovato il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto indossare Douglas Reis Pedroso, il 41enne che ha ucciso a coltellate la compagna Jessica Custodia de Lima Stappazzollo a Castelnuovo del Garda. Il killer è in attesa dell'udienza di convalida del fermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

femminicidio jessica stapazzollo puntoFemminicidio Jessica Stapazzollo, a che punto sono le indagini: introvabile il braccialetto elettronico - Ancora non è stato trovato il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto indossare Douglas Reis Pedroso, il 41enne che ha ucciso a coltellate la compagna ... Si legge su fanpage.it

femminicidio jessica stapazzollo puntoChi era Jessica Stapazzollo, uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese - Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni, è accusato di aver ucciso la 33enne nell’appartamento di Castelnuovo del Garda dove la donna viveva. Segnala ilrestodelcarlino.it

femminicidio jessica stapazzollo puntoUccide la compagna con «un numero smisurato di coltellate»: si era tolto il braccialetto elettronico. I vicini: «Jessica voleva andarsene ma non sapeva dove» - Le violenze continue perpetrate a lungo e sfociate nell'ennesimo femminicidio: è accaduto in una palazzina di via Silvio Pellico, a Castelnuovo ... Da ilgazzettino.it

