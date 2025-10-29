Femminicidio di Jessica Stapazzollo a Castelnuovo Roberta Bruzzone spiega qual è la trappola mortale

Roberta Bruzzone rivela i meccanismi che intrappolano le vittime di violenza domestica. Il caso di Jessica Stappazzollo palesa un sistema fallimentare.

Femminicidio Jessica Stapazzollo, a che punto sono le indagini: introvabile il braccialetto elettronico - X Vai su X

#Femminicidio Jessica Stapazzolo. La testimonianza della vicina “Le dicevo cosa fai qui? Vattene! La riempiva di botte, lei non sapeva dove andare”. Intanto ci si interroga sull’efficacia del braccialetto elettronico. L’assassino se lo era tolto. @ElenaBaiocco Vai su Facebook

Chi era Jessica Stapazzollo, uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese - Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni, è accusato di aver ucciso la 33enne nell’appartamento di Castelnuovo del Garda dove la donna viveva. Da ilrestodelcarlino.it

Verona, uccisa dall'ex "con un numero smisurato di coltellate": l'uomo si era tolto il braccialetto elettronico - L'uomo, anche lui brasiliano, era stato allontanato da casa per maltrattamenti. Lo riporta adnkronos.com

Un passato di aggressioni e denunce: Pedroso aveva violentato la sorella della vittima - Femminicidio di Castelnuovo, il 41enne Reis Pedroso, un passato di aggressioni e denunce, aveva violentato la sorella della vittima. Da veronaoggi.it