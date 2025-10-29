Femminicidio di Jessica Stapazzollo a Castelnuovo picchiata dall' ex per educarla come un cane

Jessica Stapazzollo è stata uccisa da Reis Pedroso Douglas a Castelnuovo del Garda dopo un lungo periodo di violenze. "La picchiava per educarla, come un cane", ha detto la sorella. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

