Femminicidio di Jessica Stapazzollo a Castelnuovo picchiata dall' ex per educarla come un cane

Jessica Stapazzollo è stata uccisa da Reis Pedroso Douglas a Castelnuovo del Garda dopo un lungo periodo di violenze. "La picchiava per educarla, come un cane", ha detto la sorella. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Jessica Stapazzollo a Castelnuovo, picchiata dall'ex "per educarla come un cane"

