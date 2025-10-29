Femminicidio di Castelnuovo la sorella di Jessica | Picchiandola pensava di educarla

«Poche volte. E molte di quelle volte era per dire che lui non lo faceva apposta». È Lisa, la sorella di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, a riferire ai microfoni della trasmissione Ore14, nella puntata andata in onda sulla Rai nel pomeriggio di mercoledì, come la 33enne spiegasse le violenze. 🔗 Leggi su Veronasera.it