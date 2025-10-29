Fefé De Giorgi | Questa Italia può fare due cicli olimpici ma dietro ci sono 2-3 giovani interessanti…

L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile e ha saputo difendere il titolo che aveva conquistato tre anni fa, rendendosi protagonista di un meraviglioso torneo nelle Filippine: dopo aver tentennato nella fase a gironi, con tanto di sconfitta contro il Belgio, gli azzurri sono tornati a ruggire e si sono scatenati nella fase a eliminazione diretta, travolgendo l’Argentina, prendendosi la rivincita ai Red Dragons, infliggendo una sonora lezione alla favorita Polonia e dettando legge contro la Bulgaria in finale. La nostra Nazionale ha conquistato il trofeo iridato per la quinta volta nella propria storia, la seconda consecutiva dopo l’antologica tripletta della Generazione di Fenomeni (1990, 1994, 1998). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fefé De Giorgi: “Questa Italia può fare due cicli olimpici, ma dietro ci sono 2-3 giovani interessanti…”

Approfondisci con queste news

Ferdinando “Fefé” De Giorgi, allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tele Radio Stereo 92.7 a pochi giorni dalla sfida tra Roma e Inter, essendo lui anche tifoso neroazzurro. Ecco le sue parole: (contin - facebook.com Vai su Facebook

Fefé De Giorgi: “Questa Italia può fare due cicli olimpici, ma dietro ci sono 2-3 giovani interessanti…” - L'Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile e ha saputo difendere il titolo che aveva conquistato tre anni fa, rendendosi protagonista di un ... oasport.it scrive

Video Foto Live Risultati e Classifiche - "Adesso viene il bello" sottolinea Ferdinando De Giorgi dopo la vittoria dell'Italia contro il Belgio ai quarti di finale del Mondiale di volley maschile. Da sportmediaset.mediaset.it

Fefè De Giorgi vince pure a Ballando: gli sfottò degli Azzurri, l'inno stonato, il retroscena su Julio Velasco - Fefè De Giorgi vince pure a Ballando con le Stelle: il Ct del volley incanta nel valzer. Secondo sport.virgilio.it