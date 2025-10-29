Fedrigoni accordi ok e ora altra cassa

"Oltre l’80 per cento dei lavoratori di Giano Srl (chiusa a dicembre scorso, ndr) cartiera del gruppo Fedrigoni con sede a Fabriano, specializzata nella produzione di carta da ufficio e risme, ha già trovato una nuova occupazione, in gran parte all’interno del gruppo stesso o presso altre realtà produttive che si trovano nel territorio marchigiano". Lo ha comunicato ieri il Mimit al termine del tavolo di monitoraggio sull’accordo sottoscritto lo scorso 9 dicembre, che "ha consentito il ritiro della procedura di licenziamento per 173 lavoratori" ricordano dal ministero, definendolo un risultato "reso possibile dai nuovi investimenti e dai progetti di sviluppo promossi dal Gruppo, che assicurano la continuità di attività produttive legate alla carta, settore storico e identitario della città di Fabriano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fedrigoni, accordi ok e ora altra cassa

