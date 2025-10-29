Fedez il nuovo singolo ‘Telepaticamente’ esce il 31 ottobre
Il 31 ottobre esce ‘Telepaticamente’, il nuovo singolo di Fedez, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy. Un brano che segna il cuore di un progetto narrativo più ampio, iniziato con l’uscita di ‘Temet Nosce’ su YouTube, proseguito con il libro ‘L’acqua è più profonda di come sembra da sopra’ e anticipato dalla campagna teaser che ha illuminato Milano negli ultimi giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) I video promozionali proiettati a Milano. Sui ledwall della Galleria Vittorio Emanuele II e dei Navigli lunedì è apparso un video in bianco e nero: Fedez, immobile, lo sguardo rivolto verso l’alto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
