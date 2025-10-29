Fedez il nuovo singolo del rapper è Telepaticamente

Telepaticamente è il nuovo singolo di Fedez, che segna il cuore di un progetto narrativo più ampio. Il 31 ottobre esce Telepaticamente, il nuovo singolo di Fedez, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy. Un brano che segna il cuore di un progetto narrativo più ampio, iniziato con l’uscita di Temet Nosce su YouTube, proseguito con il libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra e anticipato dalla campagna teaser che ha illuminato Milano negli ultimi giorni. Sui ledwall della Galleria Vittorio Emanuele II e dei Navigli lunedì è apparso un video in bianco e nero: Fedez, immobile, lo sguardo rivolto verso l’alto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

