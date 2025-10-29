Federica Pellegrini chi sono l’ex compagno Filippo?Magnini e il marito Matteo?Giunta cugini tra di loro

Negli anni in cui Federica Pellegrini stava emergendo come campionessa del nuoto, la sua vita privata attirava già l’attenzione. Uno dei primi amori conosciuti della campionessa è stato Luca Marin, anche lui atleta di livello internazionale. La loro storia durò alcuni anni e fu segnata sia dall’affetto sincero che dalle pressioni del mondo sportivo e mediatico. Tra gare, allenamenti e riflettori puntati, la relazione mostrò la complessità dei sentimenti in una coppia di giovani campioni, e il loro legame, seppur intenso, si concluse senza rancori ma con qualche inevitabile momento di tensione. Il grande amore mediatico: Filippo?Magnini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Federica Pellegrini, chi sono l’ex compagno Filippo?Magnini e il marito Matteo?Giunta (cugini tra di loro)

Argomenti simili trattati di recente

This is me, da Gerry Scotti a Federica Pellegrini: gli ospiti di stasera Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Federica #Pellegrini severissima come allenatrice in piscina: "Non si respira...". Il discorso è virale - X Vai su X

Perché Filippo Magnini e Federica Pellegrini si sono lasciati?/ Lui: “Ho sofferto e sperato, ma poi…” - Filippo Magnini ricorda i motivi che portarono alla rottura con l'ex fidanzata Federica Pellegrini: "Soffrii molto e sperai, ma poi... Come scrive ilsussidiario.net

Federica Pellegrini in formissima dopo la gravidanza, ecco a cosa ha rinunciato - Dopo un parto non proprio semplice e mesi dedicati alla maternità, Federica Pellegrini è tornata a mostrarsi più in forma che mai: ecco a cosa ha rinunciato per ritrovare questo fisico. Segnala chedonna.it

Federica Pellegrini sbotta sui social dopo la vittoria di Sinner: "Sono coerente e voi non state bene" - Jannik Sinner trionfa a Wimbledon e tanti suoi tifosi si scagliano, sui social, contro Federica Pellegrini. Lo riporta corrieredellosport.it