Federica Pellegrini chi sono l’ex compagno Filippo?Magnini e il marito Matteo?Giunta cugini tra di loro

Metropolitanmagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni in cui Federica Pellegrini stava emergendo come campionessa del nuoto, la sua vita privata attirava già l’attenzione. Uno dei primi amori conosciuti della campionessa è stato Luca Marin, anche lui atleta di livello internazionale. La loro storia durò alcuni anni e fu segnata sia dall’affetto sincero che dalle pressioni del mondo sportivo e mediatico. Tra gare, allenamenti e riflettori puntati, la relazione mostrò la complessità dei sentimenti in una coppia di giovani campioni, e il loro legame, seppur intenso, si concluse senza rancori ma con qualche inevitabile momento di tensione. Il grande amore mediatico: Filippo?Magnini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

federica pellegrini chi sono l8217ex compagno filippomagnini e il marito matteogiunta cugini tra di loro

© Metropolitanmagazine.it - Federica Pellegrini, chi sono l’ex compagno Filippo?Magnini e il marito Matteo?Giunta (cugini tra di loro)

Argomenti simili trattati di recente

federica pellegrini sono l8217exPerché Filippo Magnini e Federica Pellegrini si sono lasciati?/ Lui: “Ho sofferto e sperato, ma poi…” - Filippo Magnini ricorda i motivi che portarono alla rottura con l'ex fidanzata Federica Pellegrini: "Soffrii molto e sperai, ma poi... Come scrive ilsussidiario.net

federica pellegrini sono l8217exFederica Pellegrini in formissima dopo la gravidanza, ecco a cosa ha rinunciato - Dopo un parto non proprio semplice e mesi dedicati alla maternità, Federica Pellegrini è tornata a mostrarsi più in forma che mai: ecco a cosa ha rinunciato per ritrovare questo fisico. Segnala chedonna.it

Federica Pellegrini sbotta sui social dopo la vittoria di Sinner: "Sono coerente e voi non state bene" - Jannik Sinner trionfa a Wimbledon e tanti suoi tifosi si scagliano, sui social, contro Federica Pellegrini. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Federica Pellegrini Sono L8217ex