Roma, 20 ottobre 2025 – Nuovo taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto da parte della Fed. È la seconda riduzione consecutiva approvata dall’esecutivo della Federal Reserve, che oggi – con un voto a larghissima maggioranza – ha abbassato i tassi di 0,25 punti base. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 3,75% e il 4%: è la prima volta dalla fine del 2022 che i tassi scendono sotto il 4%. Il taglio è stato deciso nel mezzo dello shutdown, che sta limitando la pubblicazione dei dati economici. La Federal Reserve ha anche annunciato che interromperà la sua manovra di dismissione di titoli a partire dal 1 dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fed taglia i tassi di un quarto di punto, interessi tra il 3,75 e il 4%