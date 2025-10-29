Fed taglia ancora i tassi al 3,75%-4%
19.55 Nuovo taglio dei tassi di interesse da 0,25 punti base da parte della Federal Reserve, che al tempo stesso ha annunciato che interromperà la sua manovra di dismissione di titoli a partire dal 1 dicembre. Con un voto ad ampia maggioranza,la Fed ha deciso di ridurre i tassi sui Fed Funds ad una forchetta del 3,75%-4%.Secondo la Fed, la crescita Usa procede a un ritmo moderato,il mercato del lavoro mostra un rallentamento, tasso disoccupazione è leggermente risalito,l'inflazione è lievemente aumentata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
