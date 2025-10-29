FC 26 Squadra della Settimana TOTW 7 | Alexis Putellas Domina!
La Squadra della Settimana 7 (TOTW 7) è stata rilasciata e vede un’incredibile spinta di potenza grazie all’inclusione di due carte d’élite che superano il rating 90. Punti Salienti del TOTW 7. L’Élite: Il centrocampo è guidato dalla stella assoluta, Alexis Putellas 92 OVR. Accanto a lei spicca Jude Bellingham 91 OVR, un’aggiunta Meta per qualsiasi squadra.. Difesa Solida: A completare le carte di alto rating troviamo l’eccellente terzino destro Achraf Hakimi 88 OVR e la difensore centrale Harder 87 OVR.. Altri Giocatori Chiave: Il centrocampista Zambo Anguissa 84 OVR e l’attaccante Pavlidis 84 OVR sono ottime opzioni di rating più basso che offrono buone statistiche. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Argomenti simili trattati di recente
La Ternana in coppa incontra nuovamente il Campobasso Dopo una settimana la squadra di Liverani incontra quella di Zauri Vai su Facebook
EA Sports FC 26: come funzionano gli aggiornamenti Ultimate Scream e cosa aspettarsi dal Team 2 - L’evento Ultimate Scream è tornato in EA Sports FC 26 Ultimate Team, riportando con sé l’atmosfera di Halloween e una nuova serie di carte speciali ricche di ... Scrive stadiosport.it
EA SPORTS FC 26 premia la Serie A nella seconda squadra di Ratings Reload - La Serie A domina la seconda squadra di Ratings Reload in EA SPORTS FC 26, con Yildiz, Dumfries e De Bruyne tra i protagonisti. Lo riporta icrewplay.com
FC 26 SBC Ultimate Scream: Yannick Carrasco – L’Ala Elettrica con Doppie Ricompense! - Questa SBC è estremamente conveniente, non solo per la carta finale 85 OVR con ... Scrive imiglioridififa.com