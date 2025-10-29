FC 26 Squadra della Settimana TOTW 7 | Alexis Putellas Domina!

Imiglioridififa.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Squadra della Settimana 7 (TOTW 7) è stata rilasciata e vede un’incredibile spinta di potenza grazie all’inclusione di due carte d’élite che superano il rating 90. Punti Salienti del TOTW 7. L’Élite: Il centrocampo è guidato dalla stella assoluta, Alexis Putellas 92 OVR. Accanto a lei spicca Jude Bellingham 91 OVR, un’aggiunta Meta per qualsiasi squadra.. Difesa Solida: A completare le carte di alto rating troviamo l’eccellente terzino destro Achraf Hakimi 88 OVR e la difensore centrale Harder 87 OVR.. Altri Giocatori Chiave: Il centrocampista Zambo Anguissa 84 OVR e l’attaccante Pavlidis 84 OVR sono ottime opzioni di rating più basso che offrono buone statistiche. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 squadra della settimana totw 7 alexis putellas domina

© Imiglioridififa.com - FC 26 Squadra della Settimana (TOTW) 7: Alexis Putellas Domina!

Argomenti simili trattati di recente

fc 26 squadra settimanaEA Sports FC 26: come funzionano gli aggiornamenti Ultimate Scream e cosa aspettarsi dal Team 2 - L’evento Ultimate Scream è tornato in EA Sports FC 26 Ultimate Team, riportando con sé l’atmosfera di Halloween e una nuova serie di carte speciali ricche di ... Scrive stadiosport.it

fc 26 squadra settimanaEA SPORTS FC 26 premia la Serie A nella seconda squadra di Ratings Reload - La Serie A domina la seconda squadra di Ratings Reload in EA SPORTS FC 26, con Yildiz, Dumfries e De Bruyne tra i protagonisti. Lo riporta icrewplay.com

fc 26 squadra settimanaFC 26 SBC Ultimate Scream: Yannick Carrasco – L’Ala Elettrica con Doppie Ricompense! - Questa SBC è estremamente conveniente, non solo per la carta finale 85 OVR con ... Scrive imiglioridififa.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Squadra Settimana