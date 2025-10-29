FC 26 Squadra della Settimana TOTW 7 | Alexis Putellas Domina!

La Squadra della Settimana 7 (TOTW 7) è stata rilasciata e vede un’incredibile spinta di potenza grazie all’inclusione di due carte d’élite che superano il rating 90. Punti Salienti del TOTW 7. L’Élite: Il centrocampo è guidato dalla stella assoluta, Alexis Putellas 92 OVR. Accanto a lei spicca Jude Bellingham 91 OVR, un’aggiunta Meta per qualsiasi squadra.. Difesa Solida: A completare le carte di alto rating troviamo l’eccellente terzino destro Achraf Hakimi 88 OVR e la difensore centrale Harder 87 OVR.. Altri Giocatori Chiave: Il centrocampista Zambo Anguissa 84 OVR e l’attaccante Pavlidis 84 OVR sono ottime opzioni di rating più basso che offrono buone statistiche. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

