FC 26 SBC Ultimate Scream | Jean-Mattéo Bahoya – Il Centrocampista con 96 di Velocità!

È stata rilasciata la SBC di Jean-Mattéo Bahoya nella promozione Ultimate Scream! Questa carta 85 OVR è un’opzione fantastica per chi cerca un trequartista o un’ala ultra-veloce, con un impressionante rating di 96 in Velocità e un doppio Ruolo PLUS per l’attacco. Questa SBC è accessibile e ha un costo contenuto, richiedendo solo due rose. Hai 7 giorni per completarla. Il Premio: Ultimate Scream Jean-Mattéo Bahoya (85 OVR). Completando entrambe le sfide, sbloccherai la carta Ultimate Scream Jean-Mattéo Bahoya 85 OVR (Non Scambiabile): Ruoli: CAM (Trequartista) o LM, LW (AlaCentrocampista Sinistro). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

