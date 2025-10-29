FC 26 SBC Ultimate Scream | Jean-Mattéo Bahoya – Il Centrocampista con 96 di Velocità!
È stata rilasciata la SBC di Jean-Mattéo Bahoya nella promozione Ultimate Scream! Questa carta 85 OVR è un’opzione fantastica per chi cerca un trequartista o un’ala ultra-veloce, con un impressionante rating di 96 in Velocità e un doppio Ruolo PLUS per l’attacco. Questa SBC è accessibile e ha un costo contenuto, richiedendo solo due rose. Hai 7 giorni per completarla. Il Premio: Ultimate Scream Jean-Mattéo Bahoya (85 OVR). Completando entrambe le sfide, sbloccherai la carta Ultimate Scream Jean-Mattéo Bahoya 85 OVR (Non Scambiabile): Ruoli: CAM (Trequartista) o LM, LW (AlaCentrocampista Sinistro). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
• Team 1 | SBC • #DAGHELEZE #halloween #fifa26 #ultimatescream #ultimateteam #designfootball #viral Vai su Facebook
Ultimate Scream Tier List S: Vini, Debiniha, Leao & Al Owarian A: Mascherano, Di Natale, Kimmich & Cabal B: Karchaoui, Tella, Mbeumo, Haley & Da Costa C: Crouch, Muller, Doue, Berenguer, Fornals & Campos Who are you looking forward to t - X Vai su X
FC 26 SBC Ultimate Scream: Jean-Mattéo Bahoya – Il Centrocampista con 96 di Velocità! - Questa carta 85 OVR è un'opzione fantastica per chi cerca un trequartista o ... Da imiglioridififa.com
FC 26: How To Complete Jean-Mattéo Bahoya Ultimate Scream SBC, Cheapest Solution - Get the cheapest solution, all requirements, and stats. Scrive realsport101.com
FC 26 SBC Ultimate Scream: Yannick Carrasco – L’Ala Elettrica con Doppie Ricompense! - Questa SBC è estremamente conveniente, non solo per la carta finale 85 OVR con ... Scrive imiglioridififa.com