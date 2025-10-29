FC 26 SBC | Campaign Mix Upgrade – Un Giocatore Speciale Garantito!
È stata rilasciata la SBC “Campaign Mix Upgrade”, un’opportunità fantastica per ottenere un giocatore speciale non scambiabile da una delle campagne passate! Questa SBC è ideale per chi cerca un boost alla squadra o fodder di alto rating. La SBC è disponibile per un periodo limitato di 7 giorni e si riattiva ogni 2 giorni, permettendoti potenzialmente di completarla più volte durante la settimana. Dettagli Chiave della SBC. Nome: Campaign Mix Upgrade. Costo Stimato: Basso-Medio (a causa del requisito TOTW).. Ripetibile: Sì (si riattiva ogni 2 giorni).. Durata Totale: 7 giorni (6 giorni 23 ore 59 minuti). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
