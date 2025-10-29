FC 26 Obiettivo Live | Qualificazioni Mondiali FC Pro Open – Pacchetti Gratuiti Guardando le Sfide!

È disponibile un nuovo Obiettivo Live che ti permette di guadagnare pacchetti gratuiti semplicemente seguendo le Qualificazioni Mondiali dell’FC Pro Open sui canali ufficiali. Inoltre, c’è una sfida facile in-game per un premio extra. Ricorda che devi avere i tuoi account EA e TwitchYouTube collegati per ricevere i progressi delle sfide di visione! Hai 13 giorni per completare tutte le sfide. Scopri qui come COLLEGARE l’account EA a YOUTUBE Scopri qui come COLLEGARE l’account EA a Twitch Il Premio Finale. Completando tutte e 5 le sfide, otterrai il premio finale: 1x Pacchetto 5 giocatori oro rari 80+ (Non Scambiabile). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

