È stata rilasciata l’Evoluzione a pagamento “Centravanti Spettrale”, un’opportunità eccezionale per potenziare un attaccante (ATT) di basso rating e trasformarlo in un finalizzatore d’élite. Questa EVO offre boost spettacolari su Finalizzazione, Velocità, Dribbling e Reattività, oltre a un potenziamento di +1 Stelle Mosse Abilità e +1 Stelle Piede Debole. Dettagli Evoluzione e Requisiti. Costo: 20.000 Crediti o 300 FC Points.. Durata: 21 giorni.. Trasformazione Chiave: Potenziamento massivo di +10 OVR, che porta un 74 OVR a un potenziale 84 OVR. Si ottengono $mathbf{+1}$ Stelle Mosse Abilità e $mathbf{+1}$ Stelle Piede Debole. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: Centravanti Spettrale – L’Attaccante Trasformato in una Macchina da Gol! (Spooky Striker)