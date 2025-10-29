Era stato un pezzo d’armadio ed era stato felice. Aveva avuto un ruolo, un compito, un nome, un senso, un destino. Aveva sempre saputo chi era e perché era e non era cosa da poco. Lui era stato il lato chiuso, la protezione, il pilastro, il sostegno, il collante. Era stato, soprattutto, l’amico, il consigliere, il custode. Li aveva conosciuti tutti, lui, centinaia, migliaia di panni che aveva cullato, capito, compreso, spronato, protetto. Panni che andavano e venivano, appesi, piegati, posati, sempre incerti, sempre guardinghi, timidi e inconsapevoli prima. Poi curiosi, superbi, sfrontati. Infine sbiaditi, sfibrati, umiliati, quei pochi che arrivavano a tanto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Favole dell’abbandono: Un pezzo d’armadio