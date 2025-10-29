Fave dei morti a Roma | dolci di novembre tra storia leggenda e tradizione

Con l’arrivo di novembre, i giorni si accorciano, le temperature calano e l’atmosfera si fa più malinconica. Per molti, questo mese è associato a tristezza, ma la tradizione romana offre un piccolo conforto: le Fave dei morti, dolcetti che uniscono storia, cultura e gusto. Piccoli, morbidi e profumati di mandorle e limone, questi biscotti rappresentano un legame dolce tra il mondo dei vivi e quello dei defunti. Che cosa sono le Fave dei morti. Le Fave dei morti sono biscotti tipici di novembre, caratterizzati da una consistenza croccante fuori e morbida dentro. Tradizionalmente si preparano con mandorle (intere o in farina), zucchero, burro, uova, farina, cannella e scorza di limone. 🔗 Leggi su Funweek.it