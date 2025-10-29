Farnesina appello agli italiani | Lasciate il paese! Cosa succede |  panico

Il Mali si trova in uno stato di grave emergenza a causa di un blocco dei principali rifornimenti di carburante. Questa situazione, determinata dall’azione di gruppi terroristici, sta mettendo in serio pericolo la sicurezza nazionale, in particolare nella capitale Bamako. La carenza di carburante ha causato forti limitazioni nell’erogazione di elettricità, con conseguenze significative sulla popolazione e sulle infrastrutture. La rareté actuelle du carburant au Mali est la première depuis l’indépendance du pays. Pour la 1ère fois dans l’histoire, les terroristes menacent directement la capitale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

farnesina appello agli italiani lasciate il paese cosa succede 160panico

© Tvzap.it - Farnesina, appello agli italiani: “Lasciate il paese!”. Cosa succede: panico

