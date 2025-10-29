Farnesina agli italiani in Mali | Lasciate il Paese

(Adnkronos) – A seguito del crescente e significativo blocco dell'afflusso di carburanti su tutti gli assi stradali verso il Mali, ad opera di gruppi terroristici, si registra una grave penuria di carburante in tutto il Paese, con impatti significativi sull’erogazione di elettricità, che potrebbe causare un ulteriore peggioramento del quadro di sicurezza anche nella capitale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

