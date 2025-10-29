Farmindustria Enrica Giorgetti in pensione dopo vent’anni Carlo Riccini nuovo direttore generale

Roma, 29 ottobre 2025 – Enrica Giorgetti lascia per pensionamento la Farmindustria, che ha diretto negli ultimi venti anni con tre presidenti. Carlo Riccini, suo vice, è stato nominato oggi nuovo direttore generale dalla Giunta dell’Associazione delle Imprese Farmaceutiche in Italia, con effetto dal 1° dicembre 2025. Un passaggio in assoluta continuità con Enrica Giorgetti che, dopo aver ricoperto importanti ruoli in grandi società quotate e nel sistema confindustriale, ha guidato dal 2005 la struttura di Farmindustria con passione e competenza, riconosciute a ogni livello. Componente per quattro mandati del board di Efpia, l’Associazione Europea delle Imprese del Farmaco, ha affrontato con visione strategica e spirito innovativo le continue trasformazioni del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

