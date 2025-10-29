Farm-in-a-box coltivare cibo senza terra | la scommessa di Smartel in Nigeria
Coltivare anche senza terra e in ogni luogo, dai tetti degli edifici urbani ai campi profughi, promuovendo la sicurezza alimentare e la resilienza climatica nelle comunità più vulnerabili e al tempo stesso creando nuove opportunità economiche. E’ il sistema idroponico ‘farm-in-a-box’ ideato da Smartel, attività avviata in Nigeria da un gruppo di giovani che sta rivoluzionando il modo e i posti in cui è possibile coltivare. Un’idea pluripremiata – un metodo di coltivazione senza suolo che utilizza acqua arricchita di nutrienti con u n risparmio idrico del 90% – e che è finalista anche del premio UN Sdg Action Awards, l’iniziativa di punta della UN Sdg Action Campaign, promossa dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, ospitata dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) e con sede a Bonn, Germania, e sostenuta dai governi italiano e tedesco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
