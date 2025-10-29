Far soldi con la morte di cani e gatti | dal calco in oro al cimitero per ricchi
Per molti un cane non è solo un animale domestico, ma un membro della famiglia a tutti gli effetti. Così come i gatti, sempre più presenti nelle famiglie italiane. La perdita di un compagno a quattro zampe può essere straziante quanto quella di una persona cara, e con questa crescente. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Domani c'è un presidio per un ragazzo la cui morte è avvenuta in circostanze e in modalità indegne. Abbiamo raccolto un po' di soldi in officina per il rimpatrio della salma, ma i costi sono alti e serve ancora donare, chi ha la possibilità può farlo al link che pub Vai su Facebook