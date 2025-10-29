Fantasylvi | due giorni da paura nel borgo di Silvi
Il borgo di Silvi si prepara per festeggiare Halloween con Fantasylvi. Il 31 ottobre e il 1° novembre, a partire dalle ore 17, si potranno scoprire tutti gli angoli nascosti del borgo che per due giorni diventa incantato.Musica live, dj set con ballo in maschera, area Tolkien, sport celtici, area. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Mercoledi' prossimo 8 ottobre alle 10,30 nella sala Giunta di Palazzo di Città si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento "FANTASYLVI" che si svolgerà nei giorni 31 ottobre e 01 novembre a Silvi Paese. Nei due giorni di festa e di spettacoli, n