Fantasylvi | due giorni da paura nel borgo di Silvi

Ilpescara.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il borgo di Silvi si prepara per festeggiare Halloween con Fantasylvi. Il 31 ottobre e il 1° novembre, a partire dalle ore 17, si potranno scoprire tutti gli angoli nascosti del borgo che per due giorni diventa incantato.Musica live, dj set con ballo in maschera, area Tolkien, sport celtici, area. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

