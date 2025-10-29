Famiglia sterminata dal padre la polizia arriva e la scena è agghiacciante | Ho ucciso i miei 4 figli

29 ott 2025

“Ho ucciso i miei 4 figli”. Famiglia sterminata dal padre, la polizia arriva e la scena è agghiacciante – Omicidio in famiglia e casi di violenza domestica rappresentano una realtà drammatica che si ripete con inquietante frequenza in t utto il mondo. Quella che dovrebbe essere la sicurezza delle mura domestiche si trasforma, a volte, in un luogo di dolore e tragedia. Secondo i dati, ogni anno decine di famiglie sono colpite da episodi estremi che spesso hanno esiti fatali. . Un nuovo caso scioccante arriva dagli Stati Uniti, dove un uomo di 38 anni ha confessato l’omicidio dei suoi quattro figli chiamando personalmente la polizia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

famiglia sterminata dal padre la polizia arriva e la scena 232 agghiacciante ho ucciso i miei 4 figli

© Tvzap.it - Famiglia sterminata dal padre, la polizia arriva e la scena è agghiacciante: “Ho ucciso i miei 4 figli”

