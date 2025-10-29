Falso maresciallo e falsa avvocata truffano donna

Si erano spacciati l'uno per maresciallo dei carabinieri e l'altra per falsa avvocata le due persone, entrambe di origine campana, denunciate a piede libero dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, per truffa ai danni di una donna di 86 anni residente a Fusignano. Le indagini dei Carabinieri erano state avviate a seguito di una denuncia sporta dall'anziana, la quale aveva riferito di aver ricevuto una telefonata inaspettata e diversa rispetto alle solite, in cui un uomo, qualificandosi come 'maresciallo dei carabinieri', le aveva comunicato che il nipote aveva provocato un grave incidente stradale e che, per definire la sua posizione giudiziaria, occorreva pagare una cospicua somma di denaro quantificata in circa 12.

