Falsi nutrizionisti | sequestrati studi lauree fasulle e siti web pazienti esposti a rischi per la salute

Una rete di falsi nutrizionisti operante in tutta Italia è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Firenze al termine di una complessa indagine coordinata dalla procura fiorentina. L'operazione ‘Vera Salu’ ha portato ad individuare 41 persone prive dei requisiti di legge per esercitare la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

