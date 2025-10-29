Bologna, 29 ottobre 2025 - In vista della COP30, la grande conferenza mondiale sul cambiamento climatico, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – rilancia con forza la propria campagna di sensibilizzazione e attivazione #FAIperilclima. Un’iniziativa diffusa su tutto il territorio nazionale, che in Emilia-Romagna si tradurrà in una serie di visite straordinarie e appuntamenti speciali nei luoghi tutelati dalla Fondazione, per osservare da vicino gli effetti del riscaldamento globale su paesaggi, colture e patrimonio storico, ma anche per riflettere sulle possibili risposte da mettere in campo. LEGGI ANCHE Borghi da visitare per Halloween in Emilia Romagna: dove andare Sabato 1 e domenica 2, sabato 8 e domenica 9 novembre, i Beni del FAI in tutta Italia apriranno le porte a visite guidate da climatologi, agronomi, biologi, geologi, architetti e altri esperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fai per il clima: 5 visite guidate in Emilia Romagna per "toccare con mano" gli effetti del riscaldamento globale