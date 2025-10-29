Fabrizio Romano rivela che il Napoli prenderà un centrocampista a gennaio

In vista del prossimo mercato invernale, il reparto su cui il Napoli quasi sicuramente dovrà intervenire è il centrocampo. L’infortunio di Kevin De Bruyne che dovrebbe rientrare probabilmente verso febbraio e la partenza di Frank Anguissa in Coppa d’Africa costringeranno la dirigenza partenopea a fare un innesto per permettere ad Antonio Conte di avere una . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Fabrizio Romano dice la sua sulla questione Lang: aleggia un po' di preoccupazione nell'entourage del giocatore La situazione non è, comunque, ancora compromessa, nonostante la tante panchine. Non sono ancora in corso ragionamenti in merito a poss Vai su Facebook

Hakim Ziyech, Wydad Casablanca'da. Fabrizio Romano - X Vai su X

Romano annuncia: "Il Napoli prenderà un nuovo centrocampista, c'è un nome caldo" - Il Napoli alla luce dell'infortunio occorso a Kevin De Bruyne ritornerà sul mercato. Riporta msn.com

Romano rivela: "Anguissa ha deciso il suo futuro. Retroscena Sunderland" - Frank Zambo Anguissa ha vinto due Scudetti con il Napoli, quello attuale è il suo quinto campionato in maglia azzurra. Segnala msn.com

Orsolini al Napoli, tutto vero: il retroscena svelato da Fabrizio Romano - Sosta sicuramente molto importante per il Napoli che avrà modo di ottimizzare il recupero di ... Da fantamaster.it