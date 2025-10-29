Fabrizio Cesetti Pd deposita una proposta di legge per l' eliminazione dell' Atim | L' avevo promesso e l' ho fatto
ANCONA – L’aveva promesso durante la campagna elettorale e adesso lo ha fatto. Il riconfermato consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti inaugura il suo terzo mandato depositando una legge per eliminare l’Atim, l’Agenzia per l'internazionalizzazione e il turismo creata nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Ieri si è insediato il nuovo Consiglio Regionale delle Marche. La CNA di Fermo si complimenta e augura buon lavoro a Fabrizio Cesetti, Jessica Marcozzi, Andrea Putzu e Milena Sebastiani, con l’auspicio che, ciascuno nel proprio ruolo, possano rappresentar Vai su Facebook
Cesetti (Pd), 'presentata proposta di legge per abolire l'Atim' - Il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti ha depositato stamattina una nuova proposta di legge per l'abrogazione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (Atim) creat ... ansa.it scrive
Cesetti riparte da Atim, ripresentata la PdL «per la soppressione dell’Agenzia» - IL CONSIGLIERE regionale del Pd: «Atim va spazzata via per consentire alla Regione Marche e alle sue strutture tecniche che si occupano di turismo e internazionalizzazione di tornare ad adempiere ai p ... Da cronachefermane.it
Cesetti (Pd), Consiglio Marche approvi legge su aree idonee - "Cresce la preoccupazione per le possibili devastazioni derivanti dall'installazione di mega impianti di fonti rinnovabili. Segnala ansa.it