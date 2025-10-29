Fa una serenata per la moglie con i fuochi d' artificio in strada | Una scena indegna Sposo denunciato

Fontane colorate di luce, scoppi e fumo. Ha organizzato una sorta di serenata per la futura moglie, con tanto di fuochi d'artificio in strada per festeggiare il loro matrimonio. Lo "spettacolo" ha bloccato il traffico nella serata dello scorso giovedì 25 settembre in via Veneto a Bresso (Milano). 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

SERATA AMARA AL GIORDANO Un docente e sua moglie costretti a tornare indietro: “Biglietti acquistati ma non ci hanno fatto entrare” Vai su Facebook

Serenata per la moglie con i fuochi d'artificio in strada: sposo denunciato (al rientro dal viaggio di nozze) - L'uomo è stato indagato: a lui gli agenti sono risaliti grazie ad alcuni video postati sui social e a un lenzuolo con un messaggio di auguri ... Riporta milanotoday.it