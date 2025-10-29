Export italiano in volo | +34% verso gli Usa trainano i beni strumentali

A trainare la ripresa dell’export italiano ci pensano soprattutto gli Stati Uniti e la domanda di beni strumentali. A settembre, le vendite oltreoceano sono schizzate del 34,4% su base annua, un dato che, depurato dell’effetto dei grandi mezzi di navigazione, si attesta comunque su un robusto +12%. Lo rende noto l’Istat, fotografando un’inversione di tendenza dopo il calo di agosto. Non solo USA: performano anche i mercati dell’area OPEC (+23,8%), del Giappone (+15,6%) e della Svizzera (+10,0%), mentre crolla del 33,9% l’export verso la Turchia. Sul fronte opposto, le importazioni dagli Stati Uniti registrano un incremento a tre cifre, pari al 76,8%. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

