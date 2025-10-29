Exit poll in Olanda i liberali davanti all’estrema destra di Wilders
Gli exit poll delle elezioni anticipate nei Paesi Bassi indicano un clamoroso sorpasso del partito di centrosinistra D66 sull’estrema destra di Geert Wilders, autore della caduta del precedente governo. Secondo i primi dati trasmessi della tv olandese N os, il partito guidato dal 38enne Rob Jetten, sarebbe destinato a diventare la forza più grande del nuovo parlamento con 27 seggi, in netto aumento rispetto ai 9 del 2023. Il Partito della Libertà (PVV) di Wilders, passerebbe invece da 37 a 25 seggi. Ma essendo exit poll, alle 21.48 c’è ancora un errore stimato di uno-due seggi. Il leader del Pvv Geert Wilders (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it
