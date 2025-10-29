Exelentia a Ecomondo 2025 con gamma di mobilità elettrica urbana e multiservizio

(Adnkronos) – Con una gamma di veicoli elettrici professionali ampliata e aggiornata, e con la presentazione del nuovo Goupil G4 Plus, Exelentia sarà presente a Ecomondo 2025, l’evento internazionale dedicato alla transizione ecologica e all’economia circolare, che si terrà dal 4 al 7 novembre presso la Fiera di Rimini. Il nuovo Goupil G4 Plus – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ecomondo 2025: i convegni in programma - Alla Fiera di Rimini: dal 4 al 7 novembre 2025, Ecomondo, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), accende i riflettori su economia circolare, green e blue economy, riunendo ... Da teleborsa.it

Ecomondo 2025 a Rimini, oltre 100 convegni su economia circolare e transizione ecologica - Rimini si prepara ad accogliere Ecomondo 2025, l’evento promosso da Italian Exhibition Group (IEG) che dal 4 al 7 novembre riunirà aziende, ricercatori e rappresentanti istituzionali nei 166. ecodallecitta.it scrive

Ecomondo 2025 e il futuro delle costruzioni: materiali, processi e digitale per un settore a impatto ridotto - Dal 4 al 7 novembre, Rimini ospita la ventottesima edizione di Ecomondo organizzata da IEG: tecnologie, materiali e policy per un’economia circolare che supera i confini. Scrive ediltecnico.it