Ex Ilva Schlein | Serve nazionalizzazione temporanea per accompagnare il processo di decarbonizzazione – Video

“Una vertenza che stiamo seguendo con enorme attenzione è quella di Taranto. Ieri ho incontrato i sindacati dei metalmeccanici che sono enormemente preoccupati. Serve dare garanzie a lavoratrici e lavoratori che sono in difficoltà, ma anche dare garanzie alla città. La politica tracci una strada. Questo vuol dire che lo Stato deve assumersi la responsabilità di accompagnare un processo di decarbonizzazione che assicuri il futuro industriale “. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine dell’assemblea organizzata dall’ente per i suoi 80 anni di attività e che si sta tenendo a Roma presso l’auditorium della Conciliazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

