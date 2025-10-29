Ex Ilva | i due razzi erano pronti a esplodere

Erano pronti a esplodere i razzi trovati in una scatola insieme a due molotov, alcuni sassi, bulloni, stoppini e un accendino davanti all'ex Ilva di Genova. Questo è il particolare inquietante che sarebbe emerso dalle indagini della Digos in seguito al ritrovamento degli oggetti davanti alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ex Ilva: nella notte trovate molotov e razzi con scritta 'Acab' ift.tt/w4ceKSQ - X Vai su X

Nella sede dell'ex Ilva di Genova Cornigliano intervento della Polizia con gli artificieri. Sull’episodio indagano gli investigatori della Digos Vai su Facebook

Attacco all'ex Ilva, oltre alle molotov anche due razzi: erano pronti a esplodere - Secondo fonti accreditate, se completati, i due razzi avrebbero avuto una potenza "paragonabile a bombe a mano", con l'evidente intento di causare gravi danni e ferimenti. Lo riporta primocanale.it

Ex Ilva: i due razzi erano pronti a esplodere - I razzi erano stati modificati per esplodere, ma non sono stati riempiti di polvere da sparo. Riporta genovatoday.it

Due molotov ritrovate nella notte davanti all'ingresso dell'Ex Ilva - Due molotov e due razzi con la scritta 'Acab' sono stati trovati la scorsa notte davanti alla portineria dell'ex Ilva di Genova. Si legge su rainews.it