Ex Ilva | i due razzi erano pronti a esplodere

Genovatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano pronti a esplodere i razzi trovati in una scatola insieme a due molotov, alcuni sassi, bulloni, stoppini e un accendino davanti all'ex Ilva di Genova. Questo è il particolare inquietante che sarebbe emerso dalle indagini della Digos in seguito al ritrovamento degli oggetti davanti alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

