Ex Acna i ritrovamenti archeologici non ostacolano lavori e tempi
Sopralluogo all’area ex Acna, nel pomeriggio del 29 ottobre, per l’assessore regionale alla Programmazione territoriale e Ambiente Irene Priolo, accompagnata dal vicesindaco Matteo Bongiorni e dagli assessori comunali all’Urbanistica e all’Ambiente, Adriana Fantini e Serena Groppelli. La visita è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
