Evelina Sgarbi contro la giudice | Si preoccupa più dei media che della salute di mio padre E ne chiede la ricusazione

Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio, ha chiesto la ricusazione della giudice Paola Scorza, che a suo parere sarebbe « preoccupata dei media e non della salute di mio padre ». In una dichiarazione diffusa oggi, la ragazza ha detto di essere rimasta «allibita dall’atteggiamento della giudice» nel corso dell’udienza per la nomina di un amministratore di sostegno al padre. Evelina Sgarbi ha poi criticato i toni paternalistici e inquisitori con i quali il giudice l’avrebbe ammonita a non andare in televisione né a parlare con i giornalisti. «Ma stiamo scherzando? – ha commentato -. La salute di mio padre dipende dal fatto se io parlo o non parlo coi giornalisti? Se vado o non vado in tv? È questa la terzietà del giudice? ». 🔗 Leggi su Open.online
