Evan il fratello di Andrea Delogu è morto in un incidente stradale | aveva 18 anni

Metropolitanmagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evan Delogu, fratello della conduttrice radiofonica e televisiva   Andrea Delogu  (attualmente impegnata a  Ballando con le stelle su  RaiUno), è morto questo pomeriggio in un incidente stradale a  Bellaria  (Rimini). Il ragazzo, 18 anni, stava percorrendo via Vittor Pisani quando ha perso il controllo della sua moto Benelli 750. A quanto si è appreso nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri mezzi: il giovane sarebbe finito contro un palo della luce e poi contro un secondo palo. Un doppio impatto che non ha lasciato scampo al giovane. Ma saranno i rilievi della polizia locale a confermare l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

evan il fratello di andrea delogu 232 morto in un incidente stradale aveva 18 anni

© Metropolitanmagazine.it - Evan, il fratello di Andrea Delogu, è morto in un incidente stradale: aveva 18 anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

evan fratello andrea deloguAndrea Delogu, morto a Bellaria il fratello Evan Oscar di 18 anni in un incidente in moto: lo schianto contro due pali della luce - Evan Oscar Delogu è morto oggi, mercoledì 29 ottobre, nel primo pomeriggio dopo un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, vicino a Rimini. Come scrive corriereadriatico.it

evan fratello andrea deloguAndrea Delogu, morto il fratello Evan Oscar a 18 anni in un incidente in moto: lo schianto contro due pali della luce - Evan Oscar Delogu è morto oggi, mercoledì 29 ottobre, nel primo pomeriggio dopo un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, vicino a Rimini. Segnala leggo.it

evan fratello andrea deloguTragedia per Andrea Delogu: il fratello di 18 anni muore in un incidente - Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Evan Oscar Delogu, giovane diciottenne e fratello della conduttrice e showgirl Andrea Delogu, in queste settimane impegnata a Ballando con le Stell ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Evan Fratello Andrea Delogu