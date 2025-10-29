Evan il fratello di Andrea Delogu è morto in un incidente stradale | aveva 18 anni

Evan Delogu, fratello della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu (attualmente impegnata a Ballando con le stelle su RaiUno), è morto questo pomeriggio in un incidente stradale a Bellaria (Rimini). Il ragazzo, 18 anni, stava percorrendo via Vittor Pisani quando ha perso il controllo della sua moto Benelli 750. A quanto si è appreso nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri mezzi: il giovane sarebbe finito contro un palo della luce e poi contro un secondo palo. Un doppio impatto che non ha lasciato scampo al giovane. Ma saranno i rilievi della polizia locale a confermare l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

