Evan Delogu morto | il video dell' incidente

Il ragazzo di 18 anni, fratello della showgirl Andrea, ha perso la vita in un terribile incidente mentre era in sella alla sua moto Benelli 750 a Bellaria. I rilievi dopo lo schianto. Video Manuel Migliorini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evan Delogu morto: il video dell'incidente

