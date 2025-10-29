Evan Delogu è morto a 18 anni nell’incidente in moto a Bellaria

Bellaria (Rimini), 29 ottobre 2025 – Un terribile incidente ha spezzato nel pomeriggio di oggi, mercoledì, la vita di Evan Oscar Delogu, appena diciottenne, a Bellaria Igea Marina. Il ragazzo, figlio di Walter Delogu e fratellastro della showgirl Andrea Delogu, ha perso la vita dopo una tragica caduta in moto avvenuta in via Vittor Pisani, una strada tranquilla e solitamente poco trafficata, che nel giro di pochi istanti si è trasformata nel teatro di una tragedia. Cosa è successo a Evan Delogu. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di approfondimento da parte della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, l’incidente si sarebbe verificato attorno alle 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

