Evan Delogu 18 anni fratello della conduttrice Andrea è morto in un incidente stradale

Il giovane ha perso il controllo della moto a Bellaria. Il papà: “Il cuore a volte batte anche se è morto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Evan Delogu, 18 anni, fratello della conduttrice Andrea, è morto in un incidente stradale

Ultim'ora. Morto il fratello di #AndreaDelogu in un incidente: i due erano legatissimi Vai su Facebook

Incidente in moto: morto a 18 anni Evan Delogu, fratello di Andrea - La tragedia nel pomeriggio a Bellaria in via Vittor Pisani: il ragazzino ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato sull’asfalto. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Evan Delogu è morto a 18 anni nell’incidente in moto a Bellaria - Il ragazzo, fratello della showgirl Andrea, era in sella a una Benelli 750: ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro due pali della luce. Segnala ilrestodelcarlino.it

Andrea Delogu, il fratellastro Evan morto in un incidente: aveva 18 anni - Il fratellastro Evan Oscar Delogu è morto oggi, 29 ottobre, in un incidente stradale a Bellaria, in provincia di Rimini. Come scrive ilmessaggero.it