Evade dai domiciliari trovato dai carabinieri con cocaina e crack

Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione senza alcuna giustificazione. Nella serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 40enne per evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

