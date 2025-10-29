Evade dai domiciliari e si schianta Il giudice | Riportatelo in carcere

Agli arresti domiciliari maltratta i familiari che lo denunciano ai carabinieri. Arrestato. Nello scorso fine settimana i carabinieri di Ro Ferrarese hanno arrestato e portato in carcere un uomo, 50 anni, originario dell’Est europeo ma da anni residente a Ro con tutta la famiglia. Era stato condannato a 6 mesi di reclusione dalla Corte d’Appello di Bologna per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo avere scontato un periodo in carcere, era stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Nonostante i controlli frequenti da parte dei carabinieri, per assicurare il rispetto delle prescrizioni che gli erano state imposte, l’uomo si era reso responsabile di tutta una serie di violazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evade dai domiciliari e si schianta. Il giudice: "Riportatelo in carcere"

