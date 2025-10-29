Evacuati gli italiani a bordo la Farnesina monitora la situazione

S i trovata a Luxor, punto di partenza di tutte le crociere sul Nilo,  la nave da crociera «Empress», che ha preso fuoco con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni. Lo fa sapere la Farnesina sottolineando che il ministro Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione. Corriere.it riporta le dichiarazioni del sito Cairo 24 secondo le quali l’incendio sarebbe scoppiato nella zona bar a causa di un cortocircuito, per poi propagarsi ad altre parti della nave. Leggi anche › Viaggio in Egitto, in crociera sul Nilo come Agatha Christie I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono riusciti a domare completamente le fiamme in breve tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

