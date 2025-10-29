Monaco di Baviera, 29 ottobre 2025 - Continua il giro d’Europa della Virtus. Dopo la sfida di Kaunas con lo Zalgiris di ieri sera, la Virtus quest’oggi si è trasferita a Monaco di Baviera dove giovedì 30 ottobre alle 20.30 scenderà in campo alla Sap Garden per affrontare il Bayern. Sarà del ritorno del grande ex Carsen Edwards che affronta i compagni di squadra della passata stagione che l’ha consacrato come capocannoniere dell’ultima Eurolega. Dopo il ko con lo Zalgirs la Virtus prova a rialzarsi subito contro un Bayern che per altro martedì sera ha sconfitto il Real Madrid e che la Virtus conosce bene per aver affrontato in amichevole, al PalaDozza, quest’estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, Virtus di nuovo in campo contro il Bayern: dove vederla in tv