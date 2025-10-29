Eurolega Virtus di nuovo in campo contro il Bayern | dove vederla in tv
Monaco di Baviera, 29 ottobre 2025 - Continua il giro d’Europa della Virtus. Dopo la sfida di Kaunas con lo Zalgiris di ieri sera, la Virtus quest’oggi si è trasferita a Monaco di Baviera dove giovedì 30 ottobre alle 20.30 scenderà in campo alla Sap Garden per affrontare il Bayern. Sarà del ritorno del grande ex Carsen Edwards che affronta i compagni di squadra della passata stagione che l’ha consacrato come capocannoniere dell’ultima Eurolega. Dopo il ko con lo Zalgirs la Virtus prova a rialzarsi subito contro un Bayern che per altro martedì sera ha sconfitto il Real Madrid e che la Virtus conosce bene per aver affrontato in amichevole, al PalaDozza, quest’estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Eurolega di basket. Brutta sconfitta della Virtus in Lituania, lo Zalgiris vince 88-65 Vai su Facebook
Virtus super in Eurolega, battuto anche l'Avsel 90-83 #basket #eurolega #virtus - X Vai su X
Eurolega, Virtus di nuovo in campo contro il Bayern: dove vederla in tv - Dopo la sfida di Kaunas con lo Zalgiris di ieri sera, la Virtus quest’oggi si è trasferita a Monaco di Baviera dove giovedì ... Scrive sport.quotidiano.net
Basket, la Virtus Bologna ospita il Panathinaikos Atene in Eurolega per allungare la striscia positiva - La Virtus Bologna torna nuovamente in campo in Eurolega, con i bianconeri che domani sera – palla a due alle ore 20:00 – attendono al PalaDozza il ... Riporta oasport.it
EuroLega, 7ª giornata: Francisco e Wright danno spettacolo, la Virtus Bologna crolla a Kaunas contro lo Zalgiris - Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna inaugurano l'ennesima settimana di doppio turno in EuroLega. Riporta basketinside.com