Euro digitale in arrivo | quando cos’è e come funziona
Un nuovo strumento, destinato a inaugurare definitivamente l’era virtuale della moneta unica nel vecchio continente. Secondo la Banca centrale europea, nel 2029 farà il suo debutto l’euro digitale, pensato per rendere autonoma l’Ue e creare un circuito unico per tutti i Paesi dell’Unione. Due gli obiettivi primari: consegnare a imprese e privati cittadini un metodo di pagamento accessibile sia online sia offline e facile da utilizzare e, dall’altro lato, rafforzare la sovranità monetaria europea. A cosa servirà e come lo si potrà usare? Ecco tutto quello che bisogna sapere. Euro digitale: cos’è e come utilizzarlo nei pagamenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
