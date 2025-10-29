etsy nomina kruti goyal nuova ceo

La piattaforma internazionale Etsy, Inc., leader nel settore dell’e-commerce dedicato a prodotti artigianali e vintage, cambia amministratore delegato. La società ha nominato Kruti Goyal come nuova Ceo. Il suo incarico partirà dall’1 gennaio 2026. La manager subentrerà a Josh Silverman, che è stato Ceo per otto anni. Ora assumerà la carica di presidente esecutivo. Goyal vanta un lungo percorso in Etsy e ora assumerà la guida operativa del marchio. L’azienda, che ha sede negli Usa e vanta diverse migliaia di dipendenti, ha l’obiettivo di rafforzare la propria presenza in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

