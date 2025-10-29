Esposito a Sky Sport | Pressione e responsabilità? Le ho sempre sognate ora ho questo obiettivo…

Internews24.com | 29 ott 2025

Inter News 24 Esposito carico in vista della sfida di questa sera tra le mura di San Siro contro la Fiorentina di Pioli: le parole del centravanti. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter Fiorentina, l’attaccante nerazzurro Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando le sue sensazioni in vista della sfida di San Siro. Il giovane centravanti, classe 2005, ha espresso la propria determinazione e la voglia di contribuire al riscatto della squadra dopo la sconfitta contro il Napoli. Esposito ha spiegato di sentire il peso delle aspettative, ma anche di considerarlo uno stimolo positivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

